Mine Melek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Mine Melek hayatı nedir?
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Mine Melek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Mine Melek hayatı nedir?

23.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:16
Mine Melek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Mine Melek hayatı nedir?

Hamak Yogası Uzmanı Eğitmeni Mine Melek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Mine Melek hayatı ve biyografisi nedir?

Hamak Yogası Uzmanı Eğitmeni Mine Melek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu:Mine Melek hayatı ve biyografisi nedir?

MİNE MELEK KİMDİR?

2004 Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Melek, ilkokuldan üniversite yıllarına kadar Lisanslı basketbolcu olarak spor hayatına erken yaşlarda atılmıştır. Üniversitede okurken Otizmli Çocuklarda Duyusal Entegrasyon Eğitmenliği yapmıştır.

2008 de İzmir 'den İstanbul 'a yerleşerek öncelikle Pilates ve birçok egzersiz metodunun eğitimleri ile mesleki rotasını Spor Eğitmenliğine çevirmiştir. Uzmanlık alanı Pilates ve AntiGravity® Fitness olan Melek Animal® Flow'un da Türkiye 'deki öncü isimlerinden olmuştur.

Profesyonel olarak Spor Eğitmenliği hayatına Pilates ile giriş yapan Melek personal ve stüdyo trainer olarak birçok spor kulübünde çalıştı. 2009 'dan bu yana 2 farklı Pilates ekolünün Eğitim Programını bitirmiş olup farklı ekoller ile yurtiçi ve yurtdışında kendini sürekli geliştirmeye devam etmektedir.

Mine Melek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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