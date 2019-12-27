Mimarlık Fakültesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Mimarlık Fakültesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) mimarlık bölümü öğrencileri, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

27.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:46
Mimarlık Fakültesi öğrencileri AA'nın

Teknik Üniversitesi (KTÜN) mimarlık bölümü öğrencileri, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mimarlık Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Öğrencilerden Şevval Çuhadar, "haber" kategorisinde 'ün "Zirvedeki yollar açıldı", "yaşam" kategorisinde 'nın "Yaz-kış bir arada", "spor" kategorisinde ise 'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" başlıklı fotoğrafını seçti.

Tuğba Nur Akyüz ise "haber" kategorisinde Tibta Pangin'in fotoğrafı "Sinaburg Yanardağı'nda patlama", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" başlıklı fotoğrafını, "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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