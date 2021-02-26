İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor
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İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor

26.02.2021 09:10 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:27
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor

Hatay'da mimari yapısıyla dikkat çeken 6 katlı binanın eğik olması görenleri hayrete düşürüyor. İlçenin adı olan Kırıkhan'ı temsil etmesi için, 'kırık gibi' gösterilen binanın balkonları insanlarda çökecekmiş hissi uyandırıyor. Vatandaşlar, Türkiye'de tek olan binanın altından geçmeye korkuyorlar.

Kırıkhan ilçesinde bulunan ve mimarı yapısı ile dikkat çeken 6 katlı binanın balkonlarının eğik olması görenleri hayrete düşürüyor. Mimar Serdar Kılıçoğlu, yaptığı açıklamada, Kırıkhan Apartmanı'nı yaptıklarını belirterek, "İlçede Kırıkhan'ı temsil eden bir binanın olmaması üzerine bu maksatla binamızı kırık bina gibi gösterdik. Bundan dolayı bu binanın ismini Kırıkhan Apartmanı koyduk" dedi.

"ÜZERLERİNE DEVRİLMESİN DİYE ALTINDAN GEÇMİYORLAR"

Bu binanın yapılışında ilginç anıları olduğunu anlatan Kılıçoğlu, "Bir müşterimiz 'neden böyle bir bina yaptınız sizin bu bina çökmeye başladı 6 yıl geçmesine rağmen' dedi. Bu binanın çöktüğünü düşünenler var. Yine yaşlı bir teyze torunu ile kaldırımdan geçerken binanın balkonlarının eğri olduğunu görüp kaldırımdan yola geçtiler üzerimize devrilmesin diye. Buna benzer birçok anımız oldu. Binamız Türkiye'de tek balkonları yamuk binadır" diye konuştu.

İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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