Mimaride sınırları zorlayan yarışma

13.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:41

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde, 'uzay mimarlığı ve dış gezegen şehirciliği' konularını ele alan toplam 30 bin lira ödüllü "Mars 2050: Yaşam alanı fikir yarışması" düzenlendi.



Birçok alanda Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren Bursa, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde adından çok söz ettirecek bir projeye daha imza atıyor. 'Uzay mimarlığı ve dış gezegen şehirciliği' konularını ele alan toplam 30 bin lira ödüllü "Mars 2050: Yaşam alanı fikir yarışması" protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir arasında imzalandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uzay teknolojilerinin konuşulduğu, insansız hava araçlarının ve yüksek teknolojilerin sıkça dile getirildiği bir ortamda biraz daha ileri aşamada Mars'taki yaşamı keşfedebilmek ve bu manada geleceğe yönelik bir vizyon koyabilmek adına bu etkinliğin anlamlı ve değerli olduğunu söyledi. "Mars 2050: Yaşam alanı fikir yarışması" sürecinin 30 Eylül 2019 ile 30 Eylül 2020 arasını kapsadığını ifade eden Başkan Aktaş, "Fikir yarışması ile uzay mimarlığı ve dış gezegen şehirciliği konularının ele alınması hedefleniyor. Bu sayede; aşırı zorluklar içeren koşullarda, Mars gibi yeni nesil vizyon ve projelendirme sahalarında ve diğer gök cisimlerinde ortam, kaynak ve yaşam alanı ihtimali araştırması, tasarımı ve inşası üzerine yeni gelişen faaliyet alanına ürün verilmesi amaçlanıyor. Yarışma, öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride yürütülecek ve kazananlara Büyükşehir Belediyemiz tarafından toplam 30 bin lira ödül verilecek" dedi.



Projeyi hazırlayan Mimarlık Fakültesi hocaları ile destekleyen ve sahiplenen Başkan Aktaş'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, bugüne kadar Türkiye'de pek çok ilki gerçekleştiren Bursa'nın bu konuda da ilginç bir başlangıç yaptığını vurguladı. Ekstrem şartlarda insan hayatının devam etmesiyle ilgili insanların düşüncesini zorlayan bir proje hayata geçirdiklerini ifade eden Karademir, "Bir taraftan gelişmiş ülkeler uzayı parsellerken Ay'a ve Mars'a giderken, bir taraftan da dünya maalesef Mars gibi olmaya doğru gidiyor. Yani Ekstrem şartlar, karbondioksit ve çevre kirliliği devam ediyor. Dolayısıyla insan medeniyetinin varlığını sürdürebilmesi için çözüm öneren gruplardan olmak dileğiyle sınırlarımızı zorlayan bir proje konsepti bu. Özelikle gençleri ve profesyonelleri de bu projeye katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Yarışma hakkındaki tüm detaylar Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi resmi web sayfalarında duyurulacak. Öğrenci ve profesyoneller olmak üzere iki kategoride yapılacak yarışmanın öğrenciler kategorisinde toplam 9 bin lira olmak üzere 6 adet eşit başarı ödülü verilecek. Profesyonel kategorisinin birincisi 10 bin, ikincisi 5 bin, üçüncüsü ise 3 bin TL'nin sahibi olacak. Ayrıca 3 adet de 1000'er liralık mansiyon ödülü olacak. - BURSA

Kaynak: İHA