Mimar Sinan Mahallesinde aşure dağıtımı yapıldı
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Mimar Sinan Mahallesinde aşure dağıtımı yapıldı

Mimar Sinan Mahallesinde aşure dağıtımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığınca düzenlenen aşure günü etkinliğinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Erzincan'da Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığınca düzenlenen aşure günü etkinliğinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Programa, Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Vali Makas, paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşurenin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini temenni ederek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan duaların ardından Vali Makas ve beraberindekiler vatandaşlara aşure ikramında bulundular. - ERZİNCAN

Mimar Sinan Mahallesinde aşure dağıtımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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