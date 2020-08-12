Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin hali yürek burktu
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Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin hali yürek burktu

Mimar Sinan'ın Beşiktaş Meydanı'ndaki 465 yıllık eseri olan tarihi Sinan Paşa Camii'nin duvarları rutubet nedeniyle dökülmeye başladı. 465 yıllık caminin büyük ölçüde aşınan duvarları, rutubetin önlenememesi halinde caminin kıble cephesinin çökme tehlikesi bulunuyor.

Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin hali yürek burktu
12.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:11

Osmanlı Donanması'nın Kaptan-ı Derya'sı Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan 465 yıllık tarihi Sinan Paşa Camii ve Külliyesinin son hali yürek burktu. Caminin içerisinde kıble cephesinde ve her iki tarafındaki duvarlarda yıllardır oluşan rutubet, duvarın ve tuğlaların aşınmasına yol açtı. Vatandaşların namaz kıldığı bölümdeki duvarların sıvalarının rutubet nedeniyle dökülmesi tarihi desenlerinde bozulmasına yol açıyor.

Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Sinan Paşa tarafından yaptırılan caminin inşaatı 1550 yılında başladı. Sinan Paşa'nın ölümü sırasında inşaat bitmediği için, Paşa Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'ne defnedildi. Caminin inşaatı 1555 yılında tamamlandı.

Mimar Sinan'ın eseri olan cami 16. yüzyıl Osmanlı işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak önünden ana yol geçmesi ve trafik yoğunluğu sebebiyle meydanın büyük tutulması yüzünden, caminin su drenaj kanalları kaldırıldı. Kanallar, Cumhuriyet yıllarında şehir kalabalıklaştığı için kaldırılınca yapının orjinalliği de bozuldu. Bu arada çatıdan akan sular, dış duvardan ve yoldan gelen sular, drenajlı tahliye olmadığı için caminin duvarından içeriye geçiyor. Bazı tarihi camilerde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapıp, çözüm üretmesi ile yapılan yanlıştan kaynaklanan rutubet önlenmişti.

Kaynak: İHA

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