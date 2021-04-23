Mimar Sinan'ın 441 yıllık eseri, cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı
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Mimar Sinan'ın 441 yıllık eseri, cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı

Mimar Sinan'ın 441 yıllık eseri, cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden 441 yıllık Yeni Cuma Camii'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden 441 yıllık Yeni Cuma Camii'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığı camide bugün cuma namazı kılındı.

İzmit ilçesinde yer alan ve halk arasında 'Yeni Cuma Cami' olarak bilinen Mimar Sinan'ın önemli eseri 441 yıllık Pertev Mehmet Paşa Cami'nin restorasyon çalışmaları sona erdi. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte bugün ilk Cuma namazı kılınan cami tekrardan ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cuma namazında sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Caminin içine sığmayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı. - KOCAELİ

Mimar Sinan'ın 441 yıllık eseri, cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı
Mimar Sinan'ın 441 yıllık eseri, cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı
Mimar Sinan'ın 441 yıllık eseri, cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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