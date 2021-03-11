Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü önce olay yerinden kaçtı, ardından geri gelip "Her gün haberlerdeyiz" dedi
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Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü önce olay yerinden kaçtı, ardından geri gelip "Her gün haberlerdeyiz" dedi

11.03.2021 08:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:08

Kadıköy'de lüks otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcu kısmındaki bir kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen bir şahıs ise kazayı kendisinin yaptığını iddia ederek "Milyonluk arabam yerle bir oldu. Her gün her an haberlerdeyiz" dedi.

Kaza, D-100 Karayolu Yenisahra mevki Ankara istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir otomobilin sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada yolcu kısmında oturan bir kişi yaralandı.

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü önce olay yerinden kaçtı, ardından geri gelip 'Her gün haberlerdeyiz' dedi

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişi olay yerine gelen kişiler tarafından hastaneye kaldırdı.

Trafik polisleri kaza yerinde incelemeler yaptı. İncelemelerde lüks otomobilin sürücüsünün kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenilirken kaza haberlerini alan arkadaşları olay yerine geldi. Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerin ardından lüks otomobil çekici yardımıyla özel bir otoparka çekildi. Polis ekipleri kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü önce olay yerinden kaçtı, ardından geri gelip 'Her gün haberlerdeyiz' dedi

"MİLYONLUK ARABAM YERLE BİR OLDU"

Olay yerine gelen bir kişi ise kazayı kendisinin yaptığını iddia ederek "Yağmur yağışı sonrası ayağımızın altından gitti araba, aşırı hız yoktu, güçlü araba olunca kaydı. Yanımda oturan arkadaşım hafif yaralandı, hastaneye kaldırdılar. Milyonluk arabam yerle bir oldu. Ne yapayım ben, her gün her an sürekli haberlerdeyiz" dedi.

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü önce olay yerinden kaçtı, ardından geri gelip 'Her gün haberlerdeyiz' dedi
Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü önce olay yerinden kaçtı, ardından geri gelip 'Her gün haberlerdeyiz' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (27)
ŞOFÖR DEĞİŞTİ: EHLİYETSİZ GİTTİ EHLİYETLİ GELDİ. . . kazayı yapan bu değil. .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
BİLİRKİŞİ: Yalanını sevsinler senin görgüsüz . . . konuşma biçimin zaten tam bir apaçi. . . arabanda ayrıca 2 milyon falan değil çakal daha önce 90 bin civarıydı bunlar. . şu sıralar hadi biraz çakma pirim yaptı diyelim 250 yada 350 bin belki. . . . fazla verenin aklına şaşarım. . . ukala ukala konuşma . . . artık ne iş yapıyorsan mesleğin ağzına yansımış . . . önce adam gibi hareket etmeyi sonrada şöför''lüğü öğrenin . . . milletin canına malına kast edici hareketlerde bulunmayın. . . . mesele zenginlik değil . . . adamlık. . . .
Cevap Yaz 2 58 Yayından Kaldır
CAN: AĞZINA DİLİNE SAĞLIK KARDEŞİM. SÖYLENECEK HERŞEYİ SÖYLEMİŞSİN.
7 Yayından Kaldır
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