İki milyondan fazla adayın girdiği YKS'nin birincisi Adana'dan çıktı
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İki milyondan fazla adayın girdiği YKS'nin birincisi Adana'dan çıktı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İki milyondan fazla adayın girdiği 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları sabah saatlerinde açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerinin çıktığı illeri duyurdu. Buna göre, ilk oturum olan TYT ve ikinci oturum olan AYT'nin sayısal ve sözel alanlarındaki birinciler Adana'dan çıktı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. 2 milyon 607 bin adayın girdiği YKS sonuçları sabah saatlerinde "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

TYT BİRİNCİSİ ADANA'DAN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Adana'dan katılan adayın birinci olduğunu bildirdi. Adana, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) sayılsal ve sözel birinciliklerini de bırakmadı. Eşit ağırlık birincisi ise Konya'dan çıktı.

YDT'DE BİRİNCİ OLAN İLLER

Yabancı Dil Testleri'nin (YDT) birincileri ise şöyle:

  • Almanca: Balıkesir
  • Arapça: Konya
  • Fransızca: İstanbul
  • İngilizce: İstanbul
  • Rusça: Bursa

TERCİHLER 5-13 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Prof. Dr. Aygün, adayların tercihler başlamadan önce sağlıklı bir değerlendirme yapabilsin diye sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladıklarını belirtti.

İki milyondan fazla adayın girdiği YKS'nin birincisi Adana'dan çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı
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