Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması

Yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz." dedi. Ayrıca 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tabletin dağıtılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada yüz yüze eğitim ve EBA gibi konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

21 Aralık 2020 tarihine kadar 200 bin tabletin daha dağıtılacağını ve 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacağını söyledi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ŞARTLARIN OLGUNLAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Dünya üzerinde sadece dört ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. Dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen platform EBA" dedi.

Eğitim bütçesinin 211 milyar 993 milyon 156 bin TL olarak belirlendiğinin altını çizen Bakan Ziya Selçuk, "Bu rakam 2021 yılı merkezî yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır. Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL'ye çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

"974 BİN 837 ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR"

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 974 bin 837 öğretmenin görev yaptığını açıklayan Bakan Selçuk, "Hükümetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık gelmektedir. Bu aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 62'sine tekabül etmektedir" dedi.

Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Bakan Selçuk, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla bakanlık bünyesinde göreve başlayan 9'uncu derece 1'inci kademedeki bir öğretmenin maaşının 4 bin 369 TL, ek ders ücreti saatinin net 18,22 TL olduğunu açıkladı.