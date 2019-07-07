Milyonlarca Işık Yılı Uzaktaki Galaksi Kümeleri, Yapay Zeka ile Görüntülendi

Galaksi kümeleri, birlikte hareket eden yüzlerce hatta binlerce galaksinin birleşmesinden oluşuyor. Uzun yıllardır bilinen en büyük gök yapıları olan galaksi kümeleri, en büyük gök yapısı unvanını keşfedilen süper kümelere bırakmıştı.

Galaksi kümeleri tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük. Bu büyüklüklerine rağmen ne yazık ki onları görüntüleyemiyoruz çünkü onlarla aramızda milyonlarca ışık yılına tekabül eden bir uzaklık bulunuyor. Bir doktora öğrencisi ise derin öğrenme temelli yapay zekâ sayesinde bu galaksi kümelerinin neye benzediğini ortaya koydu.

Deep-CEE (Galaksi Kümesi Çıkarma ve Değerlendirme İçin Derine Öğrenme) adı verilen yapay zekâ aracı, galaksi kümeleri her ne kadar uzakta olursa olsun ve her ne kadar az ışık saçar olursa olsun uzay boşluğunun karanlığından onları ayırt etmeyi başarıyor ve bilim insanlarına kullanılabilecek somut sonuçlar veriyor.

Lancaster Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ve aynı zamanda projenin başında olan Matthew Chan: "Yeni aletimizi evrenin daha önce hiç keşfedilmemiş bölgelerine daha geniş kapsamlı ve derin araştırma yapacak olan Büyük Sinoptik Araştırma Teleskopu (LSST) gibi devrim niteliğindeki projeler üzerinde çalıştıracağız" açıklamalarında bulundu.