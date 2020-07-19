Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
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Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde, 60 bin TL değerindeki "1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusunun şıkları görenleri güldürdü. Fatma Dirik, Filiz Yakın, Türkan Moray, Emel Yayın şıklarının arasında doğru yanıt Türkan Moray idi.

19.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:32

Kim Milyoner Olmak İster'deki 60 bin liralık Yeşilçam sorusu kafaları karıştırdı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada "1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusunun cevapları herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 60.000 TL değerindeki "1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusu damga vurdu.

Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı

"BU İSİMLER GERÇEK Mİ?"

Yarışmacı "bu isimler gerçek mi" diye sorunca Kenan İmirzalıoğlu gülerek "Gerçek olmayan bir şey sorulmaz burada" yanıtını verdi.

Genç yarışmacı risk almak istemediğini söyleyerek yarışmadan çekildi. Derya ismindeki yarışmacı 30 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.

YANIT: TÜRKAN MORAY

"1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusunun yanıtı ise Türkan Moray'dı.

Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
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