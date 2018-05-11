Milyoner'de Lise Öğrencisine 110 Bin Lira Kaybettiren Soru

ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 18 yaşındaki lise öğrencisi 250 bin liralık soruyu açtırdı.

TEK CEVAPLA 110 BİN LİRA KAYBETTİ

Avusturya Lisesi son sınıf öğrencisi Hüseyin Umut Serin, Milyoner'de parmak ısırtan bir başarıya imza attı. Verdiği isabetli cevaplarla 250 bin liralık soruyu açtıran genç yarışmacı, verdiği yanlış cevapla 110 bin lira kaybetti.

EĞİTİMİNİ İSVİÇRE'DE TAMAMLAMAK İSTİYOR

Üniversitede kimya mühendisliği bölümünü okumak isteyen başarılı yarışmacı, "Amacım eğitim hayatımı İsviçre'de tamamlamak" dedi.