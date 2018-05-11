Milyoner'de Lise Öğrencisine 110 Bin Lira Kaybettiren Soru
İlgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin liralık soruyu açtıran 18 yaşındaki lise öğrencisi, yanlış cevap verince 110 bin lira kaybetti.
ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 18 yaşındaki lise öğrencisi 250 bin liralık soruyu açtırdı.
TEK CEVAPLA 110 BİN LİRA KAYBETTİ
Avusturya Lisesi son sınıf öğrencisi Hüseyin Umut Serin, Milyoner'de parmak ısırtan bir başarıya imza attı. Verdiği isabetli cevaplarla 250 bin liralık soruyu açtıran genç yarışmacı, verdiği yanlış cevapla 110 bin lira kaybetti.
EĞİTİMİNİ İSVİÇRE'DE TAMAMLAMAK İSTİYOR
Üniversitede kimya mühendisliği bölümünü okumak isteyen başarılı yarışmacı, "Amacım eğitim hayatımı İsviçre'de tamamlamak" dedi.
YORUMLAR (5)
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Dolar 4.30 olduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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iki gözü çıksın...günümüz şartlarında 125.000 tl nesine yetmezdi ki...Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Maddi durumları kötü olmadığı için böyle bir risk almış zaten fazla üzülmüyorlar ailece. . Fakat risk almak her zaman güzel değildir. . Doğru risk ve yanlış risk vardır. . Çocuğun aldığı risk yanlış riskti. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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zengin çoçuğa sallaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Peki mark twainin bundan haberi varmıCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır