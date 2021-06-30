Milyon dolarlık tur teknesi karaya oturdu, turistler son anda kurtarıldı
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Milyon dolarlık tur teknesi karaya oturdu, turistler son anda kurtarıldı

Milyon dolarlık tur teknesi karaya oturdu, turistler son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi yolculuğa çıkan tur teknesi karaya oturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi yolculuğa çıkan tur teknesi karaya oturdu. Yan yatan teknedeki turistler ve mürettebat kurtarıldı.

Bodrum'da mavi yolculuğa çıkan 25 metrelik yelkenli tekne dönüş yolunda Gümbet haremtan koyunda karaya oturdu. Bir andan yan yatan milyon dolarlık ahşap yatın içerisinde bulunan 4'dü çocuk 10 kişilik turist grubu ve 3 mürettebat için kurtarma çalışması başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma tura çıkanları kurtardı. Tekneyi kurtarmak çalışması başlatıldı.

(Eren Ayhan/ İHA)

Milyon dolarlık tur teknesi karaya oturdu, turistler son anda kurtarıldı
Milyon dolarlık tur teknesi karaya oturdu, turistler son anda kurtarıldı
Milyon dolarlık tur teknesi karaya oturdu, turistler son anda kurtarıldı
Milyon dolarlık tur teknesi karaya oturdu, turistler son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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