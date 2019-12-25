Milyarder iş adamı Michael Bloomberg'in seçim kampanyasında mahkum çalıştırılmış
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Milyarder iş adamı Michael Bloomberg'in seçim kampanyasında mahkum çalıştırılmış

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2020 başkanlık seçimleri yarışına katılan Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, seçim kampanyasında "farkına varılmadan" mahkum çalıştırıldığını söyledi.

25.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:54
Milyarder iş adamı Michael Bloomberg'in seçim kampanyasında mahkum çalıştırılmış

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2020 başkanlık seçimleri yarışına katılan Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, seçim kampanyasında "farkına varılmadan" mahkum çalıştırıldığını söyledi.


Bloomberg, kampanya kapsamında hizmet veren çağrı merkezi şirketinin mahkum çalıştırdığının öğrenilmesinin ardından söz konusu şirketle ilişkilerin kesildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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