Milyarder iş adamı Michael Bloomberg'in seçim kampanyasında mahkum çalıştırılmış
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2020 başkanlık seçimleri yarışına katılan Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, seçim kampanyasında "farkına varılmadan" mahkum çalıştırıldığını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2020 başkanlık seçimleri yarışına katılan Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, seçim kampanyasında "farkına varılmadan" mahkum çalıştırıldığını söyledi.
Bloomberg, kampanya kapsamında hizmet veren çağrı merkezi şirketinin mahkum çalıştırdığının öğrenilmesinin ardından söz konusu şirketle ilişkilerin kesildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle