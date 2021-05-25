Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Eser Yenenler'in tatil rotası belli oldu
Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ve çocukları Kuzey ile Mete'yle tatil sezonunda nerede oldukları belli oldu. İşte detaylar...
Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ve çocukları Kuzey ile Mete'yle tatil sezonunu Alaçatı'da açacak. Komedyenin, üç ay kalacakları havuzlu villa için 250 bin TL ödediği öğrenildi. Çocukların dünyaya gelmesi ve pandemi nedeniyle iki senedir tatil yapamayan çift, eylül ayına kadar Alaçatı'da kalacak.
Kaynak: Snob Magazin