Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Afra Saraçoğlu rekor kırdı

Son dönemin aranan yıldız isimlerinden Afra Saraçoğlu, rekor kırdı. Oynadığı her projede adından söz ettiren oyuncu, üç tane markanın yüzü oldu. İşte detaylar...