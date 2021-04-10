Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Afra Saraçoğlu rekor kırdı
Son dönemin aranan yıldız isimlerinden Afra Saraçoğlu, rekor kırdı. Oynadığı her projede adından söz ettiren oyuncu, üç tane markanın yüzü oldu. İşte detaylar...
Son dönemin aranan isimlerinden Afra Saraçoğlu, bir rekora imza attı. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Elidor, Cornetto ve Koton ile reklam anlaşması yaptı. Saraçoğlu'nun toplam 3 milyon TL kazandığı öğrenildi. Markalar için kamera karşısına geçen oyuncunun reklam filmleri önümüzde haftalarda ekrana gelecek.
Kaynak: Snob Magazin