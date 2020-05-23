Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol'dan bayram mesajı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Naz Aydemir Akyol, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.
23.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:48
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Naz Aydemir Akyol, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.
Naz Aydemir Akyol, mesajında, "Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçireceğimiz bayramlar. Bu bayram yan yana değiliz ama gönüllerimiz birlikte. Nice nice bayramlar diliyorum. Sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA