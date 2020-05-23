Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol'dan bayram mesajı Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Naz Aydemir Akyol, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Naz Aydemir Akyol, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Naz Aydemir Akyol, mesajında, "Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçireceğimiz bayramlar. Bu bayram yan yana değiliz ama gönüllerimiz birlikte. Nice nice bayramlar diliyorum. Sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA