Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı

Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Özel Ortaöğretim Kurumları arasında "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Özel Ortaöğretim Kurumları arasında "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 17 Özel Öğretim Kurumları arasında Ulusal ve Uluslararası alanda ülkemizi temsil eden ve ödül alan başarılı sporcu öğrencilerin Özel Öğretim Kurumlarında yüzde 100 burslu olarak eğitim görmeleri için, "Öğrencilerin Eğitiminde İşbirliği Protokolü" imzalandı. Bu protokol ile yüzde 100 burslu olarak eğitim görecek olan ortaöğretim öğrencilerinin aynı zamanda kişisel, sosyal ve sportif gelişmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, ortaöğretim sporcu bursu imza töreninde yaptığı konuşmada, mutabakatla birlikte 90 kontenjanın sporculara verildiğini söyledi. "Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlerimize hem sportif kariyer, hem de akademik kariyer yapma imkanı sundu. Okul ve spor hayatı arasında seçim yapma sorununu ortadan kaldırdı. Şimdilik 16 Özel Ortaöğretim Kurumlarımız ile protokol imzaladık. İnşallah devamı gelecek çalışmalarımız bu yönde. Bu okullarda sporcularımız yüzde 100 burslu bir şekilde eğitim görebilecek. Bu okullarda eğitim gören sporcular, dünyanın her yerinde hem ülkemizi, hem de okullarını temsil edecek, alacakları madalyalarla hepimizi gururlandırmakla kalmayacak, eğitim gördükleri kurumların marka değerine de ciddi katkılar sağlayacaklar. Sporcularımıza bu imkanları sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Özel Eğitim Kurumlarına teşekkür ediyorum ve Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı
Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor
Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti
Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Muslera Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:35:08. #1.15#

title