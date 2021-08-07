Milli tekvandocu Zehra Gündüz, Araban Kaymakamı Mutlu'yu ziyaret etti
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Milli tekvandocu Zehra Gündüz, Araban Kaymakamı Mutlu'yu ziyaret etti

Milli tekvandocu Zehra Gündüz, Araban Kaymakamı Mutlu'yu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Türkiye 2'ncisi olan milli tekvandocu Zehra Gündüz'e hediye verdi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Türkiye 2'ncisi olan milli tekvandocu Zehra Gündüz'e hediye verdi.

Ankara'da 18 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Ümit Milliler Tekvando Avrupa Şampiyonası seçmelerinde Türkiye 2.'si olan milli tekvandocu Gündüz, ilçeye dönerek Kaymakam Mutlu'yu ziyaret etti.

Mutlu, başarısından dolayı tebrik ettiği Gündüz'e çeşitli hediyeler verdi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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