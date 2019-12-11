: Milli sporcunun ismi yaya köprüsüne verildi

11.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:49

Milli boksör Elif Güneri'nin ismi Karabük'te yaya köprüsüne verildi.

Kariyerinde bir dünya ikinciliği, üç dünya üçüncülüğü, iki Avrupa şampiyonluğu, bir Avrupa ikinciliği elde eden milli sporcu Elif Güneri'nin adı Karabük'ün Kartaltepe ile Yenişehir Mahalleleri arasındaki yaya köprüsüne verildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye meclisinden aldıkları karar ile Avrupa şampiyonu Elif Güneri'nin isminin Kartaltepe ile Yenişehir mahalleleri arasındaki yaya köprüsüne vererek milli sporcunun isminin Karabük'te yaşatıldığını söyledi.

Milli sporcu Güneri'nin sadece Karabük'ü değil tüm Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Vergili, "Bu nedenle Elif hanıma sadece Karabük değil herkes sahip çıkmalıdır. Böylece diğer genç sporcularımızı da teşvik etmiş oluruz." dedi.

Vergili, milli boksörün uzun yıllar spora devam ederek, yurt dışında Karabük'ü ve Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğine inandığını kaydetti.

Milli boksör Güneri de Başkan Vergili'ye spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, isminin Karabük'te yaşatılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Adının yaşatılmasının kendisini ve ailesine onur verdiğini dile getiren Güneri, amacının insanlara iyi bir şekilde örnek olmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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