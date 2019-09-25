Milli sporcuların tercihi SUBÜ

25.09.2019 11:51

Ülkeyi çeşitli branşlarda temsil eden milli sporcuların üniversite tercihlerinde SUBÜ, Spor Bilimleri Fakültesi'ne 26 milli sporcu daha eklendi.



Uygulamalı eğitim misyonuyla 2018 yılında kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi milli sporcuların üniversite tercihlerinde başı çekiyor. 4 farklı branşta dünya ve Avrupa şampiyonu çıkaran SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'ne 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 2'si özel milli sporcu olmak üzere 26 milli sporcu daha yerleşti. Böylece Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören milli sporcu sayısı önceki milli sporcularla birlikte 68'e yükseldi.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören milli sporcular önemli şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla da dikkatleri üzerine çekti. Kübra Dağlı Teakwando ve Metehan Başar ise Güreşte dünya şampiyonu olurken, Fatma Beyza Özçakır ise Avrupa Kickboks şampiyonluğu, Baran Demir, Serkan Kakkaç, Sümeyye Çelik, Kerim Tenha, Muhammet Enes Ateş ve Hilal Avcı'nın yer aldığı kano takımı da Avrupa Şampiyonasında 3'üncülük ve Dünya Şampiyonasında 7'ncilik elde etmeyi başardı.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, Spor Bilimleri Fakültesi'nin spor alanında önemli başarılara imza atmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimizi bir kez daha kutluyorum, bizler eğitim modeli olarak bilgiyi beceriyle bütünleştiren, öğrencilerimizi kendi alanlarıyla ilgili iş dünyasıyla birlikte yetiştiren bir üniversiteyiz. Bu kapsamda Spor Bilimleri Fakültesi'nde de aynı yaklaşımla hareket ediyoruz. Ayrıca Milli sporcularımızın da üniversitemizi tercih etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Birlikte spor alanında ülkemizi onurlandıracak başarılar elde etmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA