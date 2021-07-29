Milli sporcu Şahika Ercümen'in kaybolan dalış malzemeleri bulundu
Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kırarak dün İstanbul'a dönen serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen'in kaybolan dalış malzemeleri bulundu.
Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kırarak dün İstanbul'a dönen serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen'in kaybolan dalış malzemeleri bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde THY'ye ait tarifeli seferle New York'tan İstanbul Havalimanı'na gelen Ercümen'e ait kaybolan malzemeler bulundu.
Bahamalar'dan ABD'ye geçerken kaybolan ve içerisinde dalış malzemeleri bulunan valizler, THY ekibinin araştırması sonucu bulunarak İstanbul'a gönderildi.
Bavulların Şahika Ercümen'e teslim edildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ