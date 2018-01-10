Milli Savunma Üniversitesi başvuru şartları neler? - 2018 MSÜ başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular başladı. Milli Savunma Üniversitesi öğrenci adayları, başvuru koşullarını ve başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi başvuru nasıl yapılır? 2018 MSÜ başvuru detayları ve MSÜ sınav konuları haberimizde

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından alınmaya başlandı. Binlerce askeri öğrenci adayı, başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ve sınav hakkında tüm detaylar...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURUSU

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular başladı. Sınava başvurular 9 Ocak - 15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Sınav ücreti 80,00 TL başvuru hizmet ücreti ise 5 TL'dir.

Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Adaylar aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılı ğı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

2018-MSÜ SINAVI KONULARI

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test , tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.

Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacaktır:

Türkçe (40 soru)

Sosyal Bilimler

Tarih (5 soru)

Coğrafya (5 soru)

Felsefe (5 soru)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ( veya ilave Fels efe soruları ) (5 soru)

Temel Matematik (40 soru)

Fen Bilimleri

Fizik (7 soru)

Kimya (7 soru)

Biyoloji (6 soru)