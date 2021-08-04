Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti
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Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Muğla'da çıkan orman yangınıyla mücadele günlerdir devam ederken, yangın söndürme çalışmalarına destek veren Milli Savunma Bakanlığı, Ören ve Milas bölgeleri için harekete geçti. Bölgeye bir karakol botu ve çıkarma gemisinin sevk edildiğini resmi Twitter hesabından duyuran Bakanlık, ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşların denizden tahliye edileceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nca Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarında ihtiyaç halinde halkı denizden tahliye etmek için bir karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildiği duyuruldu.

AÇIKLAMA TWITTER'DAN GELDİ

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti
Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (1)
HARVEY SPECTER: 8 9 gün oldu erken oldu ama olsun
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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