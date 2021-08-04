Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti

Muğla'da çıkan orman yangınıyla mücadele günlerdir devam ederken, yangın söndürme çalışmalarına destek veren Milli Savunma Bakanlığı, Ören ve Milas bölgeleri için harekete geçti. Bölgeye bir karakol botu ve çıkarma gemisinin sevk edildiğini resmi Twitter hesabından duyuran Bakanlık, ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşların denizden tahliye edileceğini ifade etti.