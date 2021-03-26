Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı
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Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Bir tarikat merkezinde namaz kılan bir amirale ait olduğu öne sürülen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Güvenlik kaynakları, sosyal medyadaki tarikat merkezi görüntülerin ilişkin, "Bakanlık gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle dikkatle inceliyor" bilgisini verdi.

Sosyal medyada tartışma konusu olan "tarikatta namaz amiral" iddiaları ve Harp Okullarına giriş yönetmeliğinden "irticai faaliyete karışmamış olma" şartının kaldırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde tuğamiral ya da tuğgeneral makamına tahsis edilen askeri plakalı bir aracın resimleri de yer aldı. Görüntülerde tarikatta namaz kılan kişinin bir amiral ya da general olduğu iddia edildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Ntv'nin haberine göre; konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı değişiklikle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Harp Okullarına giriş yönetmeliğiyle ilgili "Yayımlanan Yönetmelikte yer alan düzenleme daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut" olduğu söylendi.

Bakanlık açıklamasında, yeni düzenlemeyle aralarında anayasal düzen ve devletin güvenliğine karşı suçlarından da yer aldığı 30'dan fazla suç hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturmaya devam etmiyor olmak şartının getirildiği vurgulandı.

ÖNCEKİ MADDEDE NE VARDI?

Önceki düzenlemede Harp Okuluna giriş için "Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak" ifadesi yer alıyordu.

TARİKAT MERKEZİNDEKİ AMİRAL İDDİASI

Sosyal medyada yer alan ve bir tarikat merkezinde namaz kılan bir amirale ait olduğu öne sürülen görüntüler de tartışma konusu oldu. Askeri kaynaklardan o görüntülere ilişkin de açıklama geldi. Askeri kaynaklar "Sosyal medyada yer alan bu ve benzeri her türlü paylaşım gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle dikkatle inceleniyor" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı

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Haber Yorumları (1)
İSR TARİKATLARI: Bu israile bağlı dini Tarikatlar Türkiyeyi bitirecekler bunların sonu gelmez
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