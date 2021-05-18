Milli Savunma Bakanlığı "Saat 14.30'u bekleyin" sözleriyle duyurdu: Teröristler için bir mesajımız var
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Milli Savunma Bakanlığı "Saat 14.30'u bekleyin" sözleriyle duyurdu: Teröristler için bir mesajımız var

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Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından "Saat 14.30'da teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım" mesajını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hiçbir terör örgütüne ve hiçbir teröriste artık rahat yok! Hangi deliğe girerlerse girsinler korkularıyla birlikte hesap verecekler. Saat 14.30'da teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı 'Saat 14.30'u bekleyin' deyip duyurdu: Teröristler için bir mesajımız var

DÜN GARA'DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Bakanlık dün de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıklamıştı. Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti. "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımızda sadece teröristler ve onlara ait sığınak, barınak, mağara ve mevziler hedef alınmaktadır. Masum siviller, tarihi ve dini yapılar ve çevre bizim için dokunulmazdır."

Milli Savunma Bakanlığı 'Saat 14.30'u bekleyin' sözleriyle duyurdu: Teröristler için bir mesajımız var
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Haber Yorumları (1)
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