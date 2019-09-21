Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile yapılan atış paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile yapılan atış paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile yapılan atış paylaşımıANKARA - Milli savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre " Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.

21.09.2019 14:50
Milli Savunma Bakanlığı'ndan

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile yapılan atış paylaşımı

ANKARA - Milli savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre " Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre " Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: İHA
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