: Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki

07.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:46

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınadı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" denildi.

KALIN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi kararının geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün, eski Sırp lider Slobodan Miloseviç'i destekleyen ve Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke'ye Pazartesi günü verileceğini hatırlattı. Kalın, "Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir. NobelPrize vicdanı olmayan birine nasıl ödül verebilir? Yeni soykırımları özendirmek için mi?" ifadelerini kullandı.

Peter Handke

PETER HANDKE NE DEMİŞTİ?

Handke, 10 Ekim'de layık görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülü'nü almak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Kraliyet Akademisi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

SREBRENİTSA'YI İNKAR ETMİŞTİ

Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu yönündeki sorulara sinirlenen Handke, "Son 8-9 haftada okuyuculardan birçok harika mektup aldım. Bunlardan biri isimsiz bir mektuptu ve üzerinde bir tür dışkı kalıntısı olan tuvalet kağıdı içeriyordu. Bu tür sorular soran gazetecilere boş sorularınız için isimsiz gönderilen dışkılı tuvalet kağıdını tercih ettiğimi söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Stockholm'de yapılacak protestolardan korkmadığını söyleyen Handke, "4 yıl önce Ibsen Ödülü'nü almak için Oslo'ya gittim ve orada da birçok protesto yapıldı. Bana 'Faşist, faşist' dediler. Göstericilerle konuşmak için durdum ama onlar benimle konuşmak istemedi" şeklinde konuştu.

PROTESTO DÜZENLENECEK

Bu arada, Nobel Ödülleri'nin sahiplerine taktim edileceği 10 Aralık'ta Stockholm'de yazara ödül veren İsveç Kraliyet Akademisi'ne yönelik büyük bir protesto organize ediliyor. Ülkede yaşayan Bosnalı STK'lerin hazırladığı gösteriye büyük katılım gerçekleşmesi bekleniyor.

Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olarak tanınan Avusturyalı yazar Peter Handke, Kosova'daki savaş devam ederken yayınladığı bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın" ifadelerini kullanmıştı.

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