Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi

MSB: "Kahraman komandolarımızın Hakkari/Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi
26.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:10

MSB: "Kahraman komandolarımızın Hakkari/Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi. "

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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