Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi
MSB: "Kahraman komandolarımızın Hakkari/Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi.
26.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:10
MSB: "Kahraman komandolarımızın Hakkari/Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi. "
(İHA)
Kaynak: İHA