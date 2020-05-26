Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi MSB: "Kahraman komandolarımızın Hakkari/Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi.

MSB: "Kahraman komandolarımızın Hakkari/Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi. " (İHA) Kaynak: İHA