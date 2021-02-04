Milli Savunma Bakanı Akar gelişmeyi paylaştı: Türkiye'den Almanya'ya İHA'lar konusunda işbirliği teklifi
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Milli Savunma Bakanı Akar gelişmeyi paylaştı: Türkiye'den Almanya'ya İHA'lar konusunda işbirliği teklifi

04.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:06

Berlin'de önceki gün Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İHA konusu dahil birçok konuda işbirliğini gündeme getirdiklerini söyledi. Akar, önümüzdeki dönemde güvenlik ve savunma konusunda somut adımların atılabileceğini de belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Berlin'e yaptığı resmi ziyarette Alman mevkidaşı Annegret Kramp Karrenbauer ile iki saati aşan görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma sanayinde potansiyel işbirliği konularının da gündeme geldiğini söyledi.

"İHA KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Berlin'den geçtiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Almanya ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akar, Kramp-Karrenbauer'e Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) üretiminde önemli bir noktaya geldiğini hatırlattığını belirterek, "İHA konusu dahil birçok konuda işbirliği yapmak suretiyle çalışmalarımızı sürdürebileceğimizi ifade ettik" dedi. Almanya ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda çok sıkı işbirliği olduğunu ifade eden Akar, önümüzdeki dönemde bu işbirliğinde olumlu gelişmeler beklediğini vurguladı.

IRINI ELEŞTİRİSİ

Karrenbauer'in görüşme sonrası yaptığı "zorlu konuların da ele alındığına" yönelik değerlendirmesinin hatırlatılarak, bu konuların neler olduğunun sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Son derece samimi, açık, şeffaf görüş alışverişinde bulunduk. FETÖ konusunda, YPG'nin PKK'dan farklı olmadığı, İrini operasyonunun BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetini cezalandırmak gibi pratikte bir sonuç doğurduğu konularındaki görüş ve değerlendirmelerimizi Sayın Bakan ile paylaştık. Biz Almanya'yı çok yakın dost, ortak ve müttefik olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu konular dahil tüm konuları görüşmek suretiyle bir çözüme varabileceğimizi bunun da Türkiye, Almanya ve Avrupa için iyi sonuçlar doğuracağına inandığımızı belirtmek istiyorum."

Geçen kasım ayında Türkiye bayraklı gemiye Libya'ya yönelik BM ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle İrini operasyonunda görev alan Alman fırkateyninden müdahalede bulunulmuştu.

SOMUT ADIM BEKLENTİSİ

Kramp-Karrenbauer'in, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesini desteklediğini, bu konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini söylediğini belirten Akar, "Birçok konuda benzer görüşlere sahip olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki günlerde bu görüşmeye bağlı olarak özellikle savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımların atılacağını değerlendiriyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar gelişmeyi paylaştı: Türkiye'den Almanya'ya İHA'lar konusunda işbirliği teklifi
Haber Yorumları (2)
PİLOT: Katara verseydiniz? Napacaksiniz Almanyayi? Hani Almanya kaybederdi VW olayinda? Bir dediginiz digerini tutsun be, yeter be
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YAPMADAN OLMUYORMU ?: Yahu hani bu ihalara almanlar almak için sıra bekliyordu. Hani bizim yerli malımızdı ? . zeytin dalı harekatında bu almanlar değilmiydi bize silah satışını yasaklayan. Onlardan aldığımız tankları kullanmamamız için baskı yapan ? şimdi biz niye işbirliğine girmeye çalışıyoruz. Madem biz ürettik vermeyin kardeşim.
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