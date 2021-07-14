Milli Savunma Bakanı Akar Bursa'da

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar Bursa'da düzenlenen 'Darbeler ve Terörizm' konulu seminere konuşmacı olarak katılmak üzere Yenişehir Havaalanı'na geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar Bursa'da düzenlenen 'Darbeler ve Terörizm' konulu seminere konuşmacı olarak katılmak üzere Yenişehir Havaalanı'na geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde düzenlenen 'Darbeler ve Terörizm' konulu seminere konuşmacı olarak katılmak üzere kente geldi. Bakan Akar'ı Yenişehir Havaalanı'nda Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, İl emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve protokol üyeleri karşıladı. Protokol ile bir araya gelen Bakan Akar, seminerin düzenleneceği merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ne geçti. Bakan Akar'ın basına kapalı olarak gerçekleştirilen seminerin ardından bir dizi özel ziyerette bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ezgi Atav