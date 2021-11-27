Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum'da ziyaretler gerçekleştirdi.

ÇORUM (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dere, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile 15 Temmuz Şehitleri Müzesi ve Çorum Şehitliği'ni ziyaret eden Dere, çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Dere, daha sonra Aşgın ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir ve partililerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kızı ile gülümseten mücadelesi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kızı ile gülümseten mücadelesi

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title