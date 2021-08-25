Milli Saraylar Çocuk Dergisi Topkapı Sarayı kapak konusuyla yayımlandı
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Milli Saraylar Çocuk Dergisi Topkapı Sarayı kapak konusuyla yayımlandı

Milli Saraylar Çocuk Dergisi Topkapı Sarayı kapak konusuyla yayımlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Saraylar Başkanlığı, koruma ve geleceğe aktarma sorumluluğundaki tarihi mekanları ve eserleri tanıtma faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Milli Saraylar Başkanlığı, koruma ve geleceğe aktarma sorumluluğundaki tarihi mekanları ve eserleri tanıtma faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Milli Saraylar Çocuk Dergisi yayımlandı. Çocukların tarihe karşı olan merak duygularını artırmak, araştırmaya teşvik etmek ve şehir-tarih algısını pekiştirmek amacıyla hazırlanan Çocuk Dergisi, 7-12 yaş aralığını kapsıyor. Topkapı Sarayı kapak konusuyla yayımlanan Dergi, Milli Saraylar'a bağlı hediyelik eşya mağazalarından ve Dolmabahçe Sarayı Kitabevi'nden temin edilebiliyor.

Topkapı Sarayı'nı gezen çocukların sorularından yola çıkılarak hazırlanan Topkapı Sarayı kapak dosyasında, geziye başlamadan önce yapılacaklar, Saray'ın tarihi, adı, kapıları, bölümleri, teknik özellikleri, kutsal emanetler ve koleksiyonlar çocuklara uygun bir dille anlatılıyor. Birbirinden renkli ve hareketli çizimler, görseller ve fotoğraflarla desteklenen anlatımda, sarayı gezerken dikkat edilecekler de esprili ve samimi bir dille vurgulanıyor. Topkapı Sarayı gezisine dair notların yazılabileceği 'günlük' bölümüne yer verilen dergide çocukları bir sürpriz de bekliyor. Derginin orta sayfasında, saray ressamı Fausto Zonaro'nun, 1907 tarihli, A3 boyutunda Fatih Sultan Mehmed posteri yer alıyor.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman ile yapılan röportajın yer aldığı Milli Saraylar Çocuk Dergisi, cilt ve soba restorasyon atölyelerini tanıtan bölümlerle, Topkapı Sarayı ile ilgili eğlenceli bilmeceler ve bulmacalarla sona eriyor. Milli Saraylar Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Adnan Gayhan, arşiviyle, uzman ve araştırmacı kadrosuyla özgün yayınlar ortaya koyan Milli Saraylar'ın, çocuk dergisiyle önemli bir yayına imza attığını söyledi. 7 - 12 yaş aralığının, sorgulama dönemi olduğunu ifade eden Adnan Gayhan, bu yaş grubundaki çocuklara tarih, kültür - sanat ve şehir algısını kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. İstanbul'la ve Osmanlı ile özdeşleşen Milli Saraylar'ın, paha biçilmez kültür mirasları arasında yer aldığını hatırlatan Gayhan, bu eserleri çocuklara yönelik yayınlarla tanıtmaya devam ettireceklerini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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