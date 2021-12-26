Milli şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 85. yılında Bağcılar'da anıldı - Haberler
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Milli şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 85. yılında Bağcılar'da anıldı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 85. yılında Bağcılar'da anıldı
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yılında Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Çocuk Kütüphanesi'nde ilkokul öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

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Milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yılında Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Çocuk Kütüphanesi'nde ilkokul öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı dolayısıyla Bağcılar Belediyesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliğiyle anma programı düzenlendi.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Sabahattin Zaim Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileri ile Sancaktepe İlkokulu 3. sınıf öğrencileri bir araya geldi.

Masal saatinde Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesini dinleyen çocuklar, atölye çalışmasında ise Türk bayrağını boyama yarışına girdiler.

Minikler, Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran bir de gösteri yaptı. Sahneye çıkan minik "Mehmet Akif"ler, arkadaşlarını geçmişten günümüze doğru tarihte bir yolculuğa çıkardı. Gerek İstiklal Marşı okunarak gerekse Ersoy'a ait özlü sözlerle milli şair anıldı.

Etkinlikte, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın hediyesi olan ve üzerinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yazılı olduğu kalemler öğrencilere hediye edildi.

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AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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