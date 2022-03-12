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Milli Şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

AA - Kenan Yeşilyurt - Güncel
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Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu ve 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün'ün yanı sıra polisler, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından, Kur'an-ı Kerim okundu.

Fatih Müftüsü Hüseyin Baş tarafından edilen duanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

AA / Kenan Yeşilyurt - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Bağımsızlık, Türk, Güncel, Haberler

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