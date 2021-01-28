Milli Piyango çekiliş ne zaman? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango çekilişi ayda 3 defa yapılıyor. 29 Ocak Cuma günü yapılacak olan 3. çekiliş öncesi Milli Piyango çekilişi hakkında detaylar araştırıldı. Peki, MP Milli Piyango çekilişi açıklandı mı? Kazanan sayılar ve rakamlar nasıl sorgulanır?

Milli Piyango Online 29 Ocak tarihli sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Milli Piyango çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Milli Piyango'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 29 Ocak 2021 Milli Piyango sonuçları canlı takip sayfası!

MİLLİ PİYANGO 29 OCAK 2021 CUMA AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz Milli Piyango çekilmedi. 29 Ocak Cuma günü saat 15:30 & 17:00 da Milli Piyango çekilişinin açıklanması bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.