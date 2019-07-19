Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları

Milli Piyango bileti alanlar çekiliş saatini beklemeye başladılar. Milli Piyango çekilişleri, özel çekilişler dışında her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılıyor. Önceki çekilişte büyük ikramiye çeyrek bilete çıkmış ve ikramiye dörde bölünmüştü. MPİ, 3 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişini canlı yayında yapıyor ve resmi siteden aynı anda izlenebiliyor. Çekiliş ise 18.00'da başlayacak. Biletinizi haberimizde bağlantıdan sorgulayabilirsiniz. İşte çekilişe dair detaylar...

19 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi, Milli Piyango çekilişlerini iki farklı saatte yapıyor. Bunlardan ilki 15.30'da başlıyor. Diğer ikinci kısım ise canlı yayında yapılıyor ve 18.00'da mpi.gov.tr adresinden yayınlanıyor. Canlı yayında yapılan çekilişte iki büyük ikramiye ile amorti sayılarını belirleniyor. Bu çekilişi takiben ise 19.07.2019 tarihli kazanan biletlerin listesi aşağıdaki linkten yayınlanıyor. Aynı zamanda aşağıdaki linkten biletinizi de sorgulayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.