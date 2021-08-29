Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
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Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları

Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Üniversitesi arşivlerinden oluşturulan ve birçoğu ilk kez görülen fotoğraflarda Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele dönemindeki o anları gün yüzüne çıkıyor.

Ankara Üniversitesi arşivlerinden oluşturulan ve birçoğu ilk kez görülen fotoğraflarda Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele dönemindeki o anları gün yüzüne çıkıyor.

Ankara Üniversitesi ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi'nden derlenen "Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet" adlı albüm, Türk'ün bağımsızlık ve büyük zafer uğruna yaşadıklarını çarpıcı bir şekilde anlatıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımlanan fotoğraflarda dönemin zorlukları, mücadeleleri, fedakarlıkları, başarıları ve çalışmaları gözler önüne seriliyor. - ANKARA

Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları
Milli Mücadele'nin ilk kez görülen fotoğrafları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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