Milli karateci Semih Arslan kimdir? Kalp kirizi geçiren sporcu Semih Arslan öldü mü?

Kalp krizi geçirip genç yaşında vefat eden, tüm ailesi ve 5 yaşından beri antronörlüğünü yaptığı koçunu yasa boğan Semih Arslan kimdir? Kalp kirizi geçiren sporcu Semih Arslan kimdir? Milli sporcu Semih Arslan kimdir?

Gelecek vadeden ve alanında pek çok şampiyonluğu bulunan, vefatıyla herekesi üzen yetenekli milli karateci Semih Arslan kimdir? Kalp kirizi geçiren sporcu Semih Arslan kimdir? Milli sporcu Semih Arslan kimdir?

SEMİH ARSLAN KİMDİR?

Semih Arslan, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi ve Türkiye Olimpik Hazırlama Merkezi sporcusu milli karatecidir. 19 yaşında evinde geçirdiği kalp krizisonucunda hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun" denildi.

Genç karatesci Arslan'ın 5 yaşından bu yana antrenörlüğünü yapan Cengiz Çınar, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çınar, "Ölüm haberiyle yıkıldık. Duygularımı tarif edemem. Gelecek vadeden bir sporcuydu. Ani ölümü hepimizi çok üzdü. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.