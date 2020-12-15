Milli karateci Semih Arslan kimdir? Kalp kirizi geçiren sporcu Semih Arslan öldü mü?
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Milli karateci Semih Arslan kimdir? Kalp kirizi geçiren sporcu Semih Arslan öldü mü?

15.12.2020 09:00 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:03
Milli karateci Semih Arslan kimdir? Kalp kirizi geçiren sporcu Semih Arslan öldü mü?

Kalp krizi geçirip genç yaşında vefat eden, tüm ailesi ve 5 yaşından beri antronörlüğünü yaptığı koçunu yasa boğan Semih Arslan kimdir? Kalp kirizi geçiren sporcu Semih Arslan kimdir? Milli sporcu Semih Arslan kimdir?

Gelecek vadeden ve alanında pek çok şampiyonluğu bulunan, vefatıyla herekesi üzen yetenekli milli karateci Semih Arslan kimdir? Kalp kirizi geçiren sporcu Semih Arslan kimdir? Milli sporcu Semih Arslan kimdir?

Milli karateci Semih Arslan kimdir? Kalp kirizi geçiren sporcu Semih Arslan öldü mü?

SEMİH ARSLAN KİMDİR?

Semih Arslan, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi ve Türkiye Olimpik Hazırlama Merkezi sporcusu milli karatecidir. 19 yaşında evinde geçirdiği kalp krizisonucunda hayatını kaybetti.

Milli karateci Semih Arslan kimdir? Kalp kirizi geçiren sporcu Semih Arslan öldü mü?

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun" denildi.

Milli karateci Semih Arslan kimdir? Kalp kirizi geçiren sporcu Semih Arslan öldü mü?

Genç karatesci Arslan'ın 5 yaşından bu yana antrenörlüğünü yapan Cengiz Çınar, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çınar, "Ölüm haberiyle yıkıldık. Duygularımı tarif edemem. Gelecek vadeden bir sporcuydu. Ani ölümü hepimizi çok üzdü. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

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