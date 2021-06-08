Milli halterci Nuran Yalçın, Akşehir Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi
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Milli halterci Nuran Yalçın, Akşehir Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi

Milli halterci Nuran Yalçın, Akşehir Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda silkmede bronz madalya kazanan milli sporcu Nuran Yalçın, Akşehir Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda silkmede bronz madalya kazanan milli sporcu Nuran Yalçın, Akşehir Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi.

Ödül törenine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Meclis üyeleri, başarılı sporcu Nuran Yalçın, antrenörü Murat Korkmaz, Akşehirspor ve Ak Nasreddinspor yöneticileri ile belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Ödül töreni öncesi sporcu Nuran Yalçın'ın geçmişten dünya üçüncülüğüne kadar uzanan spor hayatı ile ilgili kısa bir slayt gösterisi izlendi.

Slayt gösterisinin ardından bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Nuran kızımız bizi gururlandırdı, kendisini çok tebrik ediyoruz. Bizi gururlandırdınız, heyecanlandırdınız, mutlu ettiniz, Allah da sizi gururlandırsın, mutlu etsin. Orada Türk bayrağının dalgalanması zaten ülkemiz için bir gurur ama Akşehir'imiz, Konya'mız için de bu ayrı gurur." dedi.

Başkan Akkaya, konuşmasının ardından, Nuran Yalçın'a yarım altın, antrenörü Murat Korkmaz'a da çeyrek altın hediye etti.

Başkan Akkaya, sporun özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan ve yanlış düşüncelerden uzaklaşmasına katkı sağladığına değinerek, Akşehir Belediyesi olarak spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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