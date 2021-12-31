Milli halterci Nazmiye Muratlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Milli halterci Nazmiye Muratlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Milli halterci Nazmiye Muratlı, AA'nın
AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Milli halterci Nazmiye Muratlı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli halterci Nazmiye Muratlı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Nazmiye Muratlı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği kareleri seçti.

Milli sporcu, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Nazmiye Muratlı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli halterci Nazmiye Muratlı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Milli halterci Nazmiye Muratlı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Milli halterci Nazmiye Muratlı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri

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