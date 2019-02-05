Milli Güreşçi Evin Demirhan Trafik Kazasında Yaralandı
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında milli güreşçi Evin Demirhan yaralandı.
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında milli güreşçi Evin Demirhan yaralandı.
Alınan bilgiye göre, milli sporcunun ağabeyi Ekrem Demirhan yönetimindeki 56 AV 585 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü Demirhan ile araçta bulunan milli sporcu Demirhan hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA