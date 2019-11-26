Milli füze "Bozdoğan, ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandı
Göktuğ atış klibi görüntüsü TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı.
26.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:41
Göktuğ atış klibi görüntüsü TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Milli füze "Bozdoğan, ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandı