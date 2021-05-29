Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, basın toplantısı düzenledi (2)

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın konuşması Milli kaleci Mert Günok'un konuşması ANTALYA - Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için bulundukları Antalya kampında düzenlenen basın toplantısına...