Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, basın toplantısı düzenledi (2)
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Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, basın toplantısı düzenledi (2)

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın konuşması Milli kaleci Mert Günok'un konuşması ANTALYA - Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için bulundukları Antalya kampında düzenlenen basın toplantısına...

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın konuşması

Milli kaleci Mert Günok'un konuşması ANTALYA - Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için bulundukları Antalya kampında düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, basın toplantısı düzenledi (2)
Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, basın toplantısı düzenledi (2)
Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, basın toplantısı düzenledi (2)
Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, basın toplantısı düzenledi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, basın toplantısı düzenledi (2) - Haberler
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