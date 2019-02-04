Milli Eğitim Müdürü Sarı'nın Okul Ziyareti

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret ederek, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının 2. dönem ilk ders zilini çaldı.

Artuklu ilçesine bağlı Acar İlkokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Sarı, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının 2. dönemin ilk ders zilini çalarak dersi başlattı.

Ziyaret ettiği okulda, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla hazırlanan kitap ve Türk bayrağını hediye eden Sarı, öğrencileri, "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında kentte misafir edecekleri müjdesini verdi.

Sarı, her zaman kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenlerin yanlarında olduklarını belirterek, öğretmenlerin okullarında yaptıkları güzel çalışmalarından dolayı okul yönetimi ve öğretmenlerimize teşekkür etti.

Kaynak: AA