Milli Eğitim Camiasının Acı Günü Merkez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Metal Bölümü Alan Şefi Mustafa Varol hayatını kaybetti.

Merkez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Metal Bölümü Alan Şefi Mustafa Varol hayatını kaybetti.

Merkez Meslek Lisesi'nde Metal Bölümü Alan Şefi olarak görev yapan 50 yaşındaki Mustafa Varol, girdiği şeker koması nedeni ile hayatını kaybetti.

Mustafa Varol'un cenaze namazı Orgeneral Hulusi Akar Camiinde kılındı. Cenazeye Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdür ve öğretmenleri ile Mustafa Varol'un yakınları katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA