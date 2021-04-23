Milli Eğitim Bakanlığından yurt dışında yaşayan çocuklara 23 Nisan hediyesi
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Milli Eğitim Bakanlığından yurt dışında yaşayan çocuklara 23 Nisan hediyesi

Milli Eğitim Bakanlığından yurt dışında yaşayan çocuklara 23 Nisan hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurt dışında yaşayan çocukların Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenebilmeleri için hazırlanan 14 hikaye kitabı, EBA Dijital Kütüphanesi'nde yerini aldı.

Yurt dışında yaşayan çocukların Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenebilmeleri için hazırlanan 14 hikaye kitabı, EBA Dijital Kütüphanesi'nde yerini aldı. Kitapların yurt dışında yaşayan çocuklara bir 23 Nisan armağanı olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm çocukları EBA Dijital Kütüphanesi'nde keyifli bir yolculuğa davet etti.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, yurt dışında yaşayan ve iki dil konuşarak büyüyen çocukların ana dillerini geliştirmesi için 14 sesli hikaye kitabından oluşan bir set yayımladı. Yurt dışındaki çocukların aldığı Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim materyallerine uyumlu olarak 8 seviyede hazırlanan kitaplar, https://www.eba.gov.tr/dil-ogrenimi/turkce/hikaye-kitaplari adresinde paylaşıldı. Kitapların yurt dışında yaşayan çocuklara bir 23 Nisan armağanı olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yurt dışında okuyan sevgili çocuklarım, bizim sevgi bağımızda fiziksel mesafelerin hiç önemi yok. Sizleri, her satırında ülkemize yapacağınız güzel bir yolculuğun beklediği hikaye kitaplarımızla buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sesli hikaye kitaplarıyla çocuklara doğru Türkçe ile okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların olası okuma zorluklarının üstesinden gelebilmelerine yardımcı olabilmek hedeflendi. Kültür öğelerine de yer verilen hikaye kitaplarında gelenek-görenekler, tarihi unsurlar, dini ve milli bayramlara ilişkin bilgiler de yer alıyor. Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl'ın yazdığı hikayeleri Gökben Çalışkan seslendirdi.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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