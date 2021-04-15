Milli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı: Bu linke sakın tıklamayın

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla vatandaşlar, dolandırıcılara karşı uyarıldı. Paylaşımda "Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız" ifadeleri kullanıldı.