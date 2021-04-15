Milli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı: Bu linke sakın tıklamayın
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı: Bu linke sakın tıklamayın

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı: Bu linke sakın tıklamayın

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla vatandaşlar, dolandırıcılara karşı uyarıldı. Paylaşımda "Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız" ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Tablet dağıtımı için vatandaşlara SMS gönderen dolandırıcılar gönderdikleri linkle kişisel verileri ele geçiriyor.

"MESAJ LİNKLERİNE GİRİŞ YAPMAYINIZ"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dolandırıcılık mağduru olmamak için 'Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" ifadelerine yer verildi.

İşte Bakanlık tarafından yapılan o paylaşım;

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı: Bu linke sakın tıklamayın
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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