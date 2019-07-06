Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet törenine katıldı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Maalesef bugün birçok eğitim sisteminde gözlendiği gibi soru çözen çocukların başarılı olduğu bir yerde yaşıyoruz. Ben sizi soru çözmeye değil, sorun çözmeye davet ediyorum mezunlar olarak. Çünkü sorun çözmediğimizde karşımıza çıkan çok farklı ve belirsiz sorunlara nasıl bakacağımızı da kestiremiyoruz "dedi.

2 yıl önce faaliyete geçen İbni Haldun Üniversitesinde bugün mezuniyet heyecanı yaşandı. İlk mezunların Lisansüstü verildiği mezuniyet töreni Başakşehir Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve öğrenci aileleri katıldı. Saygı duruşuyla başlayan program dereceye giren öğrencilerin konuşmalarıyla devam etti. Ardından isimleri tek tek okunan 1 doktora 48 lisansüstü öğrencisi sahneye gelerek diplomalarını aldılar. Diploma töreni ardından hep birlikte keplerini atan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Program sonunda düzenlenen kokteylde öğrencilerle kısa süreli sohbet eden Ziya Selçuk, daha sonra mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerle aile fotoğrafı çektirdi.

"Ben sizleri soru değil sorunu çözmeye davet ediyorum"

Ziya Selçuk, "Eğitim eğer insanı şimdiye uyandıracaksa geçmişi ve geleceğin alanı içerisinde yeniden yorumlanması gerekir. Maalesef bugün birçok eğitim sisteminde gözlendiği gibi soru çözen çocukların başarılı olduğu bir yerde yaşıyoruz. Ben sizi soru çözmeye değil, sorun çözmeye davet ediyorum mezunlar olarak. Çünkü sorun çözmediğimizde karşımıza çıkan çok farklı ve belirsiz sorunlara nasıl bakacağımızı da kestiremiyoruz" dedi.

"Bizler bu ülkede eksik gördüğümüz eksikliklerden dolayı bu üniversiteyi kurduk"

İbni Haldun Üniversitesini ülkede gördükleri bazı eksiklikleri kapatması için kurulduklarını söyleyen İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Ben eğitimin maalesef ticaretine saygı duymuyorum. Bu bir vaka bunu yapanlar var ve bir kariyer umudu olan, hayatımı daha iyi standartlarda kazanmak için bir diplomaya ihtiyacım var diyen insanlar için okullar ve üniversiteler olacak bunu da hayatın bir gerçeği olarak kabul ediyoruz. Ama biz bu üniversiteyi bahsettiğim üniversitelerden bir tane daha olsun diye kurmadık. Bu üniversite bugün dünyada eksikliğini hissettiğimiz ve ülkemizde bu konuda olan bir açığı kapatmak adına bir misyon üniversitesi olması için kurduk. Yani gerçekten fikretmek amacıyla öğrencilerin rağbet ettiği, gerçekten fikir üretmek için gerçekten düşünmek için hayatlarını bunun uğruna harcayacağı bir üniversitesi düşündüğümüz için yaptık" diye konuştu.

Kaynak: İHA